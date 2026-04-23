Владимир Четкар во мај со концерти во Охрид, Скопје и Будимпешта

Македонскиот музички кантавтор и изведувач со интернационална кариера Владимир Четкар во мај ќе одржи концерти во Охрид, Скопје и Будимпешта.

На 1 мај Четкар ќе настапи во Охрид во Хотел Су покрај градскиот кеј, на 7 мај ќе се претстави пред скопската публика во Јавна Соба / Public Room, а на 30 мај ќе одржи концерт во Будимпешта во Budapest Jazz Club кој важи за најпопуларниот џез клуб во Унгарија. ( https://www.bjc.hu/programs/artist/vladimir-cetkar-mk/ ).

Четкар на овие три концерти ќе се претстави со комплетно авторска програма од своите четири студиски албуми, а ќе биде придружуван од најдобрите македонски и унгарски музичари.

