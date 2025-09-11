Веселба во домот на македонската „Гранд“ ѕвезда: „Бог нека ја чува нашата љубов“

Точно пред една година, поранешниот учесник на „Ѕвезда Гранда“ Мите Стоилков застана на лудиот камен и го кажа судбоносното „да“ на својата избраничка Марија.

Иако се чини дека помина „додека трепнеш“, Мите и Марија веќе ја слават својата прва годишнина од бракот, што пејачот го објави на социјалните мрежи.

Заедно со фотографија со сопругата на која се прегрнуваат и се смешкаат, Мите напиша:

– Бог нека ја чува нашата љубов секогаш во светлина и благослов. Среќна годишнина, љубов.

За потсетување, Мите и Марија минатата година организираа свадба со традиционалното одење по невеста, трубачи и голем број пријатели.

Мите и Марија не ја експонираа својата љубовна врска, а заедно беа неколу години. Марија стидира општа медицина во Штип и цели да биде идна докторка.

фото:Instagram printscreen/ mitestoilkov