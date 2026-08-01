Вељко Ражнатовиќ се трансформираше потполно: Синот на Цеца пушти брада

Боксерот Вељко Ражнатовиќ се фотографираше за социјалните мрежи, покажувајќи како изгледа сега. Трансформацијата е доста голема, а тој веднаш предизвика многу коментари на Инстаграм.

Неговата сè поголема брада го привлече вниманието на многумина, бидејќи Вељко се фотографираше по тренингот.

Пот му течеше, а на крајот од краткиот клип не недостасуваа насмевки.

Вељко Ражнатовиќ целосно се посвети на професионалниот спорт, а покрај секојдневниот исцрпувачки тренинг, посебно внимание посветува на тоа што внесува во своето тело.

Долго време е успешен во боксерскиот ринг, а клучот за неговиот успех лежи во самодисциплината.

Покрај напорниот тренинг, како и секој професионален спортист, синот на Цеца многу се грижи за својот изглед и физичка подготвеност, поради што исхраната стана столб на неговата дневна рутина.

Foto: printscreen/instagram/veljkoraznatovic