Вељко Ражнатовиќ оствари победа во кариерата – Цеца се огласи со овие зборови

Боксерот Вељко Ражнатовиќ забележа уште една победа во својата професионална кариера. Тој го победи лутиот ривал Јуриј Кашински (22-5-0) во Москва по шест рунди исцрпувачка борба.

Со овој триумф, Ражнатовиќ направи значаен чекор напред и наскоро би можел да биде меѓу 30-те најдобри боксери во светот во категоријата „крузер“. Ова исто така значи дека во наредниот период ќе се соочи со сè поголеми и потешки натпревари.

Може да се каже дека ова е една од најважните победи во неговата кариера, а по тој повод се огласи и неговата мајка, фолк пејачката Светлана Цеца Ражнатовиќ.

„Шампион!“, кратко рече Цеца на Инстаграм, не криејќи ја својата гордост и ентузијазам.

