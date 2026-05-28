Вељко и Богдана донесоа одлука: Еве во каква градинка ќе одат внуците на Цеца

Синовите на Вељко Ражнатовиќ и Богдана Ражнатовиќ, Крстан и Жељко, посетуваат државна градинка во Тител, иако нивните родители се богати и славни. Синот на Цеца Ражнатовиќ и неговата сопруга решија да ја заменат градската врева со мирен живот во родниот град на Богдана, Тител, каде што живеат со своите три сина Жељко, Крстан и Исаија, кои неодамна го прославија својот втор роденден.

За разлика од многу јавни личности кои избираат приватни градинки и училишта за своите деца, семејството Ражнатовиќ го запиша својот среден син Крстан и нивниот најстар син Жељко во државна градинка во Тител. Наследниците на Вељко Ражнатовиќ растат во слични услови како и нивните врсници, што беше голема желба на нивните родители.

Вељко постојано нагласуваше колку е важно ова за него, а со преселбата во Тител, каде што има и фарма за свињи, сакаше да им обезбеди на своите деца здрава средина за да растат. – Пресвртницата за мене да се преселам на село беше моментот кога сфатив дека Белград е пропаднат и дека не сакам моето дете да расте во таа средина. Го мразам градот, не можам да ги правам работите што ги правам тука во Белград, се плашам да пијам кафе во градот. Белград е на половина час возење, Зрењанин е на 15 минути, Нови Сад е на 20 минути. Некој секогаш мора да се грижи за Жељко. Тој ужива и во Тител и кај мајка ми, го поминува времето на сосема поинаков начин во Белград и тука дома. Мислам дека е поздраво за него да расте во Тител – рече еднаш Вељко.

