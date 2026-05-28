Кое е наводното ново момче на Ана Ивановиќ?

Популарната тенисерка е повторно среќно заљубена по болниот развод од Бастијан Швајнштајгер, а упатените велат дека еден странец повторно ја освоил.

Српската тенисерка Ана Ивановиќ наводно зад себе го оставила тешкиот период од својот живот, кој беше обележан со разводот од германскиот фудбалер Бастијан Швајнштајгер, и, според локалните медиуми, таа повеќе не е сама.

Поранешниот светски број еден во женскиот тенис наводно има ново момче, а српски „Курир“ пишува дека тој е „странец, успешен во својата работа, но далеку од медиумското внимание“, што значи дека не е јавна личност.

Споменатиот весник додава дека Ана Ивановиќ го запознала својот нов партнер во време кога „најмногу ѝ била потребна стабилност“.

„Таа сега избира мир без сензационализам. По сè низ што помина, сфати колку ѝ значи приватноста, особено емоционално. Овојпат, таа не сака да ја сподели својата среќа со целиот свет, барем не додека не биде сигурна дека тоа е тоа“, вели изворот за „Курир“. „Нејзините најблиски пријатели се свесни за нејзината нова љубовна приказна, но внимателно ја чуваат за себе“.

Со оглед на тоа што ја чува својата приватност подалеку од медиумите, не треба да очекуваме дека Ана Ивановиќ наскоро ќе го покаже својот наводен партнер, а таа дури и не ја објавила оваа добра вест за својот емотивен статус.

Да ве потсетиме, Ана и Бастијан беа заедно од 2014 година, а две години подоцна го кажаа судбоносното „да“ на романтична свадба во Венеција. Тие важеа за еден од најхармоничните спортски парови, а во текот на нивниот заеднички живот имаа три деца.

Сепак, медиумите во 2025 година објавија дека Швајнштајгерови се разделуваат. Првите навестувања за проблемот се појавија во јуни, кога германските медиуми објавија дека Швајнштајгер наводно има нова девојка, а се шпекулираше дека врската започнала во летото 2024 година.

Набрзо се дозна дека станува збор за Бугарката Силва Капетанов, со која поранешниот фудбалер подоцна беше виден на одмор во Грција.

Во секој случај, српската тенисерка продолжи со трите сина што ги имаше во бракот со фудбалер, Лука, Леон и Тео, а е посветена и на приватниот бизнис.

