Вафли со сладолед

Кога вафлите се во комбинација со кремаст сладолед од фстаци и малини, резултатот е совршен летен десерт.

Состојки:

За сладоледот:

2 кесички за сладолед со вкус на ф’стак

2 кесички за сладолед со вкус на малина

800 мл млеко

Прелив од чоколадо и малина

За вафлите:

100 грама растопен путер

100 грама мазно брашно

3 белки

100 грама шеќер во прав

Подготовка:

За сладоледот од фстаци, додадете ја содржината од кесичката со смеса за сладолед во ладно млеко. Кратко измешајте со електричен миксер на најниска брзина, а потоа продолжете да мешате на најголема брзина 3 минути. Замрзнете ја подготвената смеса за сладолед додека не ја достигне саканата цврстина (најмалку 4 часа). Извадете ја од замрзнувачот најмалку 10 минути пред сервирање. Повторете го процесот за сладоледот од малини. Состојките за вафли ставете ги во блендер и блендирајте додека не добиете мазна смеса. Ставајте од смесата за вафли во апарат-тостер за вафли и правете додека имате од смесата. Оставете ги целосно да се изладат, потоа сервирајте ги со подготвениот сладолед. Одозгора ставете прелив од чоколадо и малина.Уживајте!!

Foto: Magnific

Izvor: Kurir