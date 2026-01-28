„Убава како нејзината мајка“: Ќерката на Карлеуша доби десетка за стилот од следбениците

Атина Тошиќ уживаше неколку дена во Дубаи со својата сестра Ника и мајката Јелена Карлеуша, а сите три ја воодушевија јавноста со своите фотографии. Сега наследничката на Јелена ги објави можеби нејзините најубави фотографии досега, а коментарите се ројат.

Таа позираше со нејзината мајка и сестра, но и сама, во зелен фустан и бели штикли.

„Ноќи како овие“, напиша кратко Атина.

„Едноставно родена убава, како нејзината мајка“, „Прекрасна“, „Иста како мама“, „Прекрасна млада дама“, „Сите како нејзината мајка“, се само дел од коментарите.

Патем, таа ќе наполни 18 години во септември, а нејзината мајка рече дека ќе ги исполни сите нејзини и желбите на нејзината сестра.

Foto: print screen/Instagram