Црвена и зелена: Дознајте зошто овие бои се симбол на Божиќ и Нова година?

Продавниците се веќе полни со украси, а боите што без сомнеж преовладуваат се црвената и зелената.

Дали некогаш сте се запрашале зошто баш овие две бои се синоним за Нова година и Божиќ?

Зелена

Божиќното дрвце (Ilex aquifolium) и смреката веќе долги години се користат при украсување за време на новогодишните празници. Зимата е ладна и тмурна, па токму поради тоа зимзелените билки се користат за декорација – како потсетник дека зимата нема да трае вечно.

Црвена

Црвената боја на бобинките за Христијаните ја претставува Исусовата крв затоа што тој се жртвувал за луѓето. Таа е потсетник за тоа што Спасителот направил за верниците.

Други бои што често се користат за новогодишните и божиќните украси се златната, белата и сината. Еден од трите светски цареви му донел злато како подарок на малиот Исус, а златото ја симболизира и ѕвездата што тројцата кралеви ја следеле на патот кон Витлеем.

Белата симболизира мир и чистота, додека сината боја е симбол на мајката на Исус, Дева Марија, а исто така се толкува и како синоним за небото и рајот.

извор:курир.мк

фото:Freepik