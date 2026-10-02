Трик со кој лесно ќе ја исчистете загорена тава, без триење и стругање

Загорената тава повеќе не мора да ви одзема половина час за чистење. Еден прашок од кујната може да ја заврши работата наместо вас, па следниот пат испробајте го овој трик.

Интернетот е преплавен со совети и кујнски трикови како да не загори храната во тавата. Некои од нив навистина функционираат, но многу зависи и од тоа што пржите или печете. Загорената тава понекогаш е неизбежна, но постои решение.

Ако храната сепак ви се залепила за дното, испробајте трик со кој ќе ја исчистите тавата без мака. Потребен ви е само вински прашок за печиво, кој ќе ве спаси од напорното триење.

Прашокот посипете го по дното на тавата, прелијте со врела вода и оставете го еден час.

Потоа истријте ја тавата и измијте ја како и обично. Кај дебели загорени наслаги, повторете ја постапката за да ги отстраните сите остатоци од загореното.

Еден час звучи како долго чекање, но се исплати. Тавата стои на ринглата или во мијалникот, а вие во меѓувреме можете да ги измиете останатите садови. Кога ќе се вратите, наслагите полесно се одвојуваат од дното.

И токму тука повеќето од нас грешат: почнуваат да тријат додека тавата сè уште е жешка и празна, па нечистотијата само се размачкува по рабовите.

Во мала кујна, каде што немате место за три потопени тави, ова е практичен начин да решите еден таков проблем.

Винскиот прашок за печиво најчесто се користи за подготовка на десерти. Може да се најде во специјализирани продавници за здрава храна и во подобро снабдени хипермаркети.

фото:Freepk