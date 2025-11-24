Три начини како вежбањето може да го подобри вашиот сексуален живот

Физичките придобивки од вежбањето се јасни на сите, од подобрување на општото здравје, како и на срцето до подобрување на функцијата на белите дробови.

Има и многу придобивки за менталното здравје, бидејќи студиите покажаа дека вежбањето може да помогне да се подобри расположението, како и да се ублажат симптомите на депресија и анксиозност, пишува „Јаху“.

Но, постои уште една област во животот каде вежбањето може да има значително влијание – вашите интимни односи.

Од половите хормони до зголемена циркулација и издржливост, ова се трите главни начини на кои вежбањето може да го промени вашиот сексуален живот на подобро.

Ги подобрува половите хормони

Истражувањата покажаа дека вежбањето може да помогне во балансирање на женските полови хормони естроген и прогестерон кај жените и да го зголеми нивото на тестостерон кај мажите. Сите овие се хормони кои играат типична улога во возбудувањето и сексуалниот развој. За некои луѓе, хормоналната нерамнотежа – која може да биде предизвикана од повеќе работи, вклучувајќи стрес и здравствени состојби – може да доведе до губење на либидото и сексуалната функција.

Студија на Харвард покажа дека кога жените прават умерена до енергична аеробна активност, тоа може да помогне да се контролираат нивото на естроген и прогестерон. Тренингот со отпор, исто така, може привремено да го зголеми тестостеронот кај жените, што може да доведе до зголемено либидо.

Вежбањето може да помогне во балансирање на некои полови хормони и зголемување на други, што може да го зголеми либидото и мотивацијата за интимност.

Кај мажите, енергичното вежбање може да помогне да се зголеми производството на тестостерон. Сепак, има една работа за која Купер можеби е во право – премногу вежбање може да го намали либидото на мажот, според една студија од 2017 година. Истражувачите од Универзитетот во Северна Каролина откриле дека мажите кои вежбаат со висок интензитет достигнуваат „пресвртна точка“, по што станале премногу уморни или немале интерес за секс.

Ја стимулира циркулацијата на крвта

Имањето здрав циркулаторен систем може да им помогне на мажите да постигнат и одржуваат ерекција. Кај жените, зголемениот проток на крв во вагината за време на возбудувањето доведува до „подмачкување“ и возбудување. Физичката активност е од суштинско значење за зголемување на протокот и циркулацијата на крвта во телото, па затоа фразата „пумпајте ја крвта“ е уште поважна.

Ја зголемува издржливоста

Иако, доколку вежбате премногу може да станете премногу уморни, исто така може имате слаб сексуален нагон доколку не вежбате доволно.

Истражувањата покажуваат дека редовното вежбање може да помогне во подобрување на нивото на енергија. Според Универзитетот Лафборо, исто така вежбањето може да ја зголеми издржливоста, мускулната маса и флексибилноста, кои се „корисни атрибути на сексуалната издржливост, особено во продолжени сесии на акробатна страст“.

Foto: freepik

Izvor: Kurir