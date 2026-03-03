Три јасни знаци дека е подобро да бидете сингл отколку во лоша врска

Многу луѓе брзаат во врски од анксиозност и социјален притисок, а не од вистинска желба. Психологот Марк Траверс користи три психолошки базирани знаци за да објасни кога е помудро да се остане сам отколку да се влегува во неисполнети врски.

Траверс пишува дека во модерната култура, сингл животот често се смета за привремена и донекаде непријатна станица на патот кон врска, наместо за легитимна и исполнета состојба. Многу луѓе, силно под влијание на социјалните очекувања и стравот од заостанување, влегуваат во врски не затоа што навистина сакаат, туку за да избегаат од непријатноста на осаменоста или недовршената врска со себе.

Психологот Бела ДеПауло, во студија од 2023 година објавена во Journal of Family Theory & Review, ги оспорува вообичаените претпоставки за самците. Таа ги разликува оние кои се самци случајно од оние кои навистина напредуваат во самството и тврди дека разликата во среќата помеѓу самците и посветените луѓе е многу помала отколку што сугерира популарната култура и често исчезнува целосно кога ќе се земе предвид личниот избор.

Првиот знак дека можеби ви е подобро сами е тоа што сте повеќе привлечени од вашиот партнер отколку од вистинска врска.

Некои луѓе се највозбудени на почетокот од нешто ново: напливот од текстуални пораки, неизвесноста дали некому му се допаѓаат и начинот на кој новата врска може да го направи обичниот ден извонреден. Се чувствува како љубов, но психологот Дороти Тенов, која ја проучувала романтичната опсесија, ја нарекува „лимеренција“. Лимеренцијата е силна, неволна привлечност кон друга личност што ги означува раните фази на романтичната врска и е невролошки поблиску до ослободување од анксиозност отколку до вистинската интимност.

Истражувањето на мозокот објавено во списанието Psychological Medicine покажува дека луѓето во раните фази на врската имаат модели на мозочна активност слични на оние кај опсесивно-компулсивното нарушување.

Мозокот не се заљубува толку многу колку што се фокусира и бара решение за отворената тензија. Клучниот момент е што се случува кога таа тензија ќе се смири: кога лицето ќе го возврати интересот, неизвесноста исчезнува и врската се стабилизира. За оние кои навистина сакаат партнерство, тогаш врската се продлабочува. За оние кои се привлечени од бркањето, тогаш често се појавува немир.

Друг знак е дека вашето чувство за самодоверба е тесно поврзано со тоа дали сте во врска, а опаѓа кога сте сингл.

Траверс ја опишува ситуацијата на влегување во социјална средина каде што однапред знаете дека ќе бидете прашани дали излегувате. За некои луѓе, тоа е неутрално прашање, додека други го доживуваат прашањето како момент на проценка, како нивниот невидлив животен резултат да се ажурира врз основа на одговорот.

Тој ја нарекува оваа состојба „контингентна самодоверба“ – чувство на лична вредност што се темели на надворешна валидација, а не на внатрешна стабилност. Кога статусот на врската станува примарен извор на таа валидација, синглот не само што се чувствува осамено, туку се чувствува како доказ дека нешто не е во ред со вас. Не е самата желба за врска проблемот, туку моментот кога таа желба станува неразделна од потребата да се чувствувате прифатени.

Третиот знак е дека имате препознатлив модел во вашите врски, а не сте биле сингл доволно долго за да го забележите тоа.

Луѓето кои поминале низ неколку врски честопати забележуваат некоја тема што се повторува. Не мора да биде драматична како „Секогаш излегувам со некој суров“ или „Секогаш завршува исто“. Почесто, станува збор за чувство дека никогаш не сте целосно видени од вашите партнери, дека вие сте оној на кого му е грижа малку повеќе, дека постојано ја управувате емоционалната клима во врската или дека се чувствувате принудени да се повлечете за да им овозможите на другите да се чувствуваат удобно.

