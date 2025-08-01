Три генерации на едно место – Снежана Ѓуришиќ е полна со гордост, ова е нејзиното богатство

Пејачката Снежана Ѓуришиќ објави фотографија на која блеска покрај нејзината мајка, ќерка и внука.

Ѓуришиќ со децении градеше кариера без скандали и го држеше својот приватен живот подалеку од очите на јавноста. Сега ги воодушеви своите следбеници на Инстаграм со фотографија со своите најблиски. Пејачката позираше насмеано во прегратката на нејзината мајка Дара, ќерката Маја и внуката.

Објавата предизвика низа позитивни коментари, а сите се согласија за едно – ќерката и внуците неверојатно личат на Снежана. Маја, за која пејачката претходно откри дека има музички талент, привлече посебно внимание.

Имено, тие две пееја заедно на еден од соло концертите на Снежана Ѓуришиќ, а присутната публика едноставно беше воодушевена кога го слушна ангелскиот глас на ќерката на пејачката.

Foto: instagram printscreen/snezana.djurisic_