„Тој циклус заврши“: Јована Пајиќ отворено за пропаѓањето на „Ѕвездите на Гранд“

Пејачката и поранешна ѕвезда на „Гранда“, Јована Пајиќ, неодамна се врати од одмор на кој беше со Марија Шерифовиќ и своите деца.

Јована сега ги сумираше своите впечатоци од настаните во естрадата, а уште на самиот почеток откри какоси поминале на одморот.

„Убаво, кратко… Го водам животот како што ми одговара. Беше одлично, секако беше тешко, овој период е особено предизвикувачки“, рече Јована, а потоа истакна дека нејзиниот фокус бил на тоа да ги наполни батериите за претстојните настани.

„Не гледав бела мачка, само се сончав, пливав и спиев. Животот ме благослови вака, сето ова се совпадна со моите деца, тие беа во некаков камп и сè се одвиваше убаво во моја корист“, рече Пајиќ.

Јована се осврна и на одлуката на нејзината блиска пријателка Марија Шерифовиќ да го напушти жирито на „Ѕвезда Гранда“ по 10 години.

„Па, бидејќи тој циклус заврши со заминувањето на Сале, таа го планираше тоа претходно, но сè дојде природно. Со неговото заминување, нејзината желба да учествува во сето ова исто така згасна, првенствено затоа што планираше да помине некое време со своето дете. Тоа се нејзините примарни причини сега, и како што работите се менуваа на овој друг деловен фронт, таа исто така донесуваше одлуки“, објасни Јована.

Foto: printscreen/instgaram