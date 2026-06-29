Теодора сите ги „запали“со секси издание – Силиконите во шарен градник, а здолништето едвај ги покри интимните делови (видео)

Пејачката Теодора Џеверовиќ ги запали сите со својот настап на фестивалот Music Week. Теодора настапи пред белградската публика, а ги воодушеви сите присутни со својата секси облека.

Имено, за оваа пригода таа избра шарен комплет со пеперутки, поточно топ кој е како градник и ултракратка здолниште, а сето тоа го надополни со силна шминка и накит.

Нејзините силикони и рамниот стомак беа во преден план, па мажите во публиката ја гледаа со фасцинација.

– Тимот зад мене е прекрасен. Оваа година е магична за мене. Имам голема одговорност кон белградската публика. Знам дека Милица Павловиќ е во публиката и ѝ благодарам неизмерно – рече фолк пејачката за тамошните медиуми.

Foto: printscreen/instgaram/teodoradzehverovic