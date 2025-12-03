Теа Таировиќ откри која песна му ја посветила на својот сопруг по нивната голема расправија

Теа Таировиќ се омажи за Иван Вардаја претходно оваа година, а сега пејачката за прв пат откри која песна му ја посветила на својот сопруг.

Иван, кој со години се грижи за нејзината безбедност и е дел од обезбедувањето на секој нејзин настап, стана неопходен дел и од нејзиниот приватен и од професионалниот живот.

Теа откри дека инспирацијата ја пронашла токму во нивната љубов, па затоа една од нејзините нови песни е создадена како интимна посвета на човекот кој, како што вели, е нејзината „најголема поддршка и најбезбедно место на светот“.

Пејачката додаде дека публиката често чувствува посебна емоција кога ја пее таа песна, не знаејќи дека е почит кон нејзиниот сопруг, што ѝ дава на песната уште поголемо значење.

Како што истакна Теа Таировиќ, првиот ден му рекла на Иван дека тој ќе биде нејзин сопруг, на што тој, како што откри, се насмеал.

Му реков на мојот сопруг првиот ден дека тој ќе биде мој сопруг. Да, еве, прашајте го него – рече Теа.

– Да, еве кимнува со главата – рече Огњен.

– На почетокот ми се смееше, мислеше дека е шега, но јас бев сериозна. Беше шпанска серија и до ден денес е шпанска серија. Има една песна што ја напишав врз основа на нашата приказна… Тоа е песната „Се викам љубов“, тогаш се скаравме, мислев дека никогаш нема да се смириме, се каравме два часа, умирав и ја пишував песната. Два часа, толку време му требаше да ме повика – рече Теа во емисијата на Огњен Амиџиќ.

Имено, пејачката и нејзиниот сопруг се неразделни, а Теа еднаш рече дека Иван е нејзина голема поддршка.

Foto: printscreen/instgaram