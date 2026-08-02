Таско ги разнежни сите со најчистата емотивна исповед: „Би поминал повторно низ секој болен дел од животот за неа“

Познатиот македонски хип-хоп артист Христијан Тасковски – Таско уште еднаш покажа дека зад цврстата маска на енергичен рапер се крие исклучително емотивен сопруг и татко, чиј свет се врти околу семејните вредности.

Тој на социјалните мрежи сподели видео кое зрачи со чиста, безусловна нежност и привлече огромно внимание кај неговите обожаватели. Станува збор за онаа посебна, неповторлива и речиси магична врска што татковците ја имаат со своите женски чеда, љубов која не познава граници и која успева да ги омекне и најцврстите карактери.

Со силни и длабоки зборови кои допреа до секого, тој јавно ја опиша оваа нераскинлива емотивна врска со ќеркичката Кирјана и тоа дека би поминал повторно низ секој болен дел од неговиот живот, кога би знаел дека таа го чека на крајот од него.

„Би поминал повторно низ секој болен дел од мојот живот, кога би знаел дека таа ме чека на крајот од него.“

Оваа објава е само уште еден доказ за неговата посветеност кон семејното гнездо кое го изгради со сопругата Наташа, со која покрај ќеркичката го имаат и постариот син Лукијан, со што нивната среќа е комплетна.

Паралелно со улогата на посветен семеен човек, Таско останува максимално активен и на музички план, па по низата успешни летни настапи и соработки веќе интензивно работи на нови проекти и студиски материјали кои наскоро ќе ја доживеат својата премиера.

фото:Instagram printscreen/tasko.ur