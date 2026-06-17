Тантела, тенок струк и бујни гради: Ким Кардашијан се облече во најтесниот фустан

Риалити ѕвездата и претприемачка Ким Кардашијан излезе во Париз во проѕирен фустан од тантела, откривајќи црн градник од нејзината колекција „Скимс“.

Смела, елегантна и целосно самоуверена, Ким повторно привлече внимание кога пристигна на вечера во близина на Ајфеловата кула.

Веста за нејзиниот романтичен викенд со Хамилтон први ја објавија британските медиуми, каде што наводно уживале во интимна вечера, а потоа и во релаксирачка масажа за пар.

По нивниот прв состанок во луксузен имот во англиската провинција, Ким наводно го однела Хамилтон во Париз со приватен авион вреден 100 милиони фунти, каде што престојувале во нејзиниот омилен петзвезден хотел.

Foto: printscreen/instgaram/kimkardashian