Тања Царовска и НУ Камерен оркестар Битола подготвени да приредат волшебно музичко патување околу светот

ТАЊА ЦАРОВСКА и НУ Камерен оркестар Битола , ве покануваат на едно извонредно музичко патување околу светот , софистицирана фузија од традиционални песни избрани од различни култури и континенти.



Со меѓународна кариера во светот на филмската музика што се протега речиси три децении, гласот на Тања Царовска е препознатлив дел од бројни филмски, театарски и танцови продукции. Таа изведува музика на широк спектар на јазици и стилови — од арапски и грчки до ирански, индиски, бангладешки и ерменски — секогаш враќајќи се кон својата длабока поврзаност со македонската традиционална песна.

Во овој специјален музички проект, Царовска претставува избор на традиционални песни што ги открила низ своето долгогодишно уметничко патување. Колекцијата е исполнета со лични мелодии и спомени, оживеани преку нејзиниот препознатлив вокал и богатото звучно присуство на Камерниот оркестар Битола.

Настанот се реализира во рамките на 17 Фестивал на музика од светот, на 28-ми ноември со почеток во 20 часот. Центар за култура – Битола.