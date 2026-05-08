Почина новинарката Ирена Радовановиќ

Новинарката Ирена Радовановиќ почина денеска, по долго боледување, на 53-годишна возраст.

-Пријатели, познаници, колеги, роднини! На 8 мај 2026 од овој земен свет замина нашата светлина, Ирена Радовановиќ! Погребот ќе биде на гробиштата во Радишани на ден 9 мај 2026 г. (сабота) во 11 часот. Ве замолуваме, ако некогаш ве носи патот до некој храм, запалете по една свеќа и помолете се за нејзината душа. Го сакаше Господ, ги сакаше луѓето, го сакаше животот! За жал, прекратко. Нека и е лесен и светол патот, стои во објавата на семејството.

Новинарската кариера ја започна во неделникот „Фокус“ во 1991 година каде работела до 2001 година, по што продолжува во „Вечер“ како новинар во внатрешно-политичката рубрика. Во 2004 станува дел од редакцијата на „Нова Македонија“, а од 2006 и 2007 на дневниот весник „Македонија денес“ и неделникот „Денес“. Работела и во политичките неделници „Форум“, во весникот „Дневник“ и во Радио „Слободна Македонија“.

Дел од тимот на новинската агенција МИА станува во 2014 година како новинар во внатрешно-политичката редакција и новинар-аналитичар.

Со нејзиното заминување, МИА и македонското новинарство загуби посветен професионалец, кој трајно ќе остане запаметен.

– Си замина нашата Ирена. Се боревме година и половина. Тешко, со болка, но и со надеж. Мала, но надеж. На крај, се предаде. Така, има години, месеци и денови кои се баш тешки. Овие се токму такви, напиша на Фејсбук директорот на МИА, Дарко Јаневски.

Погребот ќе биде утре на гробиштата во Радишани во 11:00 часот (капела во 10:30).

