Тања Савиќ ужива на море со Муки: Таа се одмара, тој не се трга од неа

Пејачката Тања Савиќ веќе некое време е на одмор надвор од Србија, а отпатува и на море со својот избраник Муки. Тања објави неколку фотографии од плажа, а релаксирањето на плажа и посетата на ресторани покрај вода сега им се главни хобија.

Муки не се одвојува од неа ниту за секунда, а тие го користат секој момент сонејзините синови за да уживаат во Турција колку што е можно повеќе, каде што има убава клима во моментов баш како што им се допаѓа.

Инаку, Тања неодамна ја информираше јавноста дека морала да направи пауза од настапите поради здравствени причини.

Поради исцрпеност и болест, таа мораше да ги откаже претстојните тезги, па затоа паузата беше логичен потег.

Драги мои, знам дека многумина од вас беа лишени од средбата што сите со нетрпение ја чекавме овие денови. Знам дека со нетрпение ги очекувавте концертите, дека планиравте, купувавте билети, се подготвувавте да пеете со мене и дека ќе се радуваме заедно. И затоа ми е исклучително тешко што морав да откажам неколку настапи поради сериозни здравствени проблеми – се вели во објавата на пејачката, а на многумина им беше жал што нема да може да се дружи, сепак, Тања сигурно ќе ги почести своите обожаватели со нови датуми што е можно поскоро.

фото: Printscreen/Instgaram