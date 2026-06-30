Таа беше голема ѕвезда, а денес живее под кирија и чисти во градника

Пејачката Слаѓа Делибашиќ (57) беше меѓу најголемите ѕвезди од деведесеттите години во групата Ѓогани.

Сепак, по разводот од танчaрот Џоле Ѓогани, пејачката целосно се посвети на семејството и приватниот бизнис, а нејзиното секојдневие денес изгледа сосема поинаку.

Слаѓа Делибашиќ работи во градинката што ја поседува, а неодамна призна дека работи и како келнерка во кафулето на нејзината помлада ќерка Маринела. Како што рече претходно во емисијата „Ексклузив“, нејзиниот работен ден започнува рано, и воопшто не се двоуми.

– Сега седав ако ми верувате. Има колку што сакате работа. Имам, зошто да не! Тоа е кај мојата ќерка и многу сум среќна што ѝ помагам. Работам тука до еден часот попладне, а потоа одам во градинка и продолжувам со работа таму.

Како што откри, на почетокот гостите на кафулето биле збунети кога ја препознале, а Слаѓа ги раскажува нивните реакции со насмевка.

– На почетокот, луѓето беа во неверица, па беа изненадени и ме прашаа дали сум Слаѓа Ѓогани. Прво им велам дека не сум, но бидејќи комуницирам со нив, мојот глас ме издава, па не можам долго да ги лажам. Еве, ве поканувам да дојдете и да ве послужам и да ви направам кафе – рече пејачката.

Иако е сопственичка на градинката, Слаѓа признава дека не ѝ е тешко дури ни самата да се чисти.

– Секој ден, тоа значи дека сум во градинката од утрото, а чистам сама двапати неделно. Имам друга воспитувачка која е ситна и може да се лизне каде било – рече Слаѓа, не криејќи го задоволството од својата работа.

Иако работеше со децении и заработуваше многу, по разводот, Слаѓа реши да го промени својот живот од корен и целосно да се грижи за своите наследници.

Една куќа ѝ ја префрли на својата прва ќерка Силвија, втората ѝ ја даде на ќерката Маринела, додека третата и најголема куќа беше претворена во претходно споменатата градинка. Поради ова, денес Слаѓа нема свој покрив над главата, туку го издава имотот под кирија.

– Јас сум сè уште потстанар, не живеам тука, има една ќерка во оваа зграда, а друга во другата. Конфликтот е генерација и тогаш подобро да имам свој мир. Сега плаќам 600 евра месечно за стан, цените многу се зголемија – искрено призна поранешната ѕвезда.

фото: Instagram printscreen/sladjadelibasic/TV Prva