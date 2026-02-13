Радио Милева Забавен бум

Сузана Гавазова си поигра со „АI“: Фолкерката со микрофон во шарена карикатура

Вештачката интелигенција зема се поголем замав, па АI (artificial intelligence) во секојдневието се повеќе го среќаваме. Така, еден од најактуелните трендови во периодов е изработката на сопствена карикатура со користење на вештачката интелигенција.
Со претворање на лична фотографија или видео се заигра и македонската фолкерка Сузана Гавазова.


На трендот што неодамна се прошири на социјалните мрежи се приклучи и Гавазова, па сподели пред следбениците што направила и како изгледа таа во таква форма.


Ал и ги погоди цртите на лицето, и ја истакна професијата и визуелно ја вклопи во вештачки цртан приказ.

Познатата фолкерка својот шарен цртан приказ вклопен во  видео го покажа пред сите, а AI успеа креативно да ја визуелизира она што таа е  – со сценски детали и микрофон.

 

Сузе ги воодушеви фановите со нејзината креативност, па брзо им го привлече вниманието, а тоа се вклопи во нејзиниот стил да провоцира со популарни постови.

Foto: printacreen/instagram/suzanagavazova

