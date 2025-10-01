Судејќи по се’ она што се случува дома, Даниел Кајмакоски си доби своја музичка наследничка

Победникот на Икс- Фактор и наш поранешен евровизиски претставник, Даниел Кајмакоски, живее убави и исполнети семејни денови, особено откако стана татко по третпат, односно вторпат од бракот со сопругата Марина.
Поп пејачот секојдневно доживува голема радост и среќа поради божјата благослов да се оставри како татко на синче и ќерка – малите Стефан и Емилија.
Уште откако се роди Стефан, Даниел е отворен да споделува моменти со јавноста, како и овој пат, но сега пејачот фокусот го стави на малата наследничка чии музички гени од тато очигледно предничат.
Седната зад клавирот стискајќи ги црно- белите клавиши, малата Еми почна да покажува кои „играчки“ и се најинтересни, а тато со гордост го сподели овој момент.
Бидејќи мама Марина е медицинар, а тато во музиката, ќерката барем сега засега изгледа дека повлекла на него.
Инаку, малата убавица Емилија наскоро во месец ноември ќе полни една годинка.
