Страста исчезна? Овие 10 прашања можат целосно да го оживеат вашиот сексуален живот

Ако ви се чини дека страста во врската малку се смирилa и рутината преовладала, можеби е време за мал пресврт. Добри вести? Не ви се потребни големи промени – понекогаш поставувањето вистински прашања е доволно. Отворената комуникација може да ја разгори искрата, да ја продлабочи интимноста и да внесе нова енергија во вашата врска.

Дали чувствувате дека вашиот љубовен живот западнал во рутина? Не сте единствените. Иако интимноста е важен дел од секоја врска, таа лесно може да стане предвидлива со текот на времето. Но, со малку труд и искрен разговор, работите навистина можат да се променат. Експертот за врски, Клер Рение, од апликацијата за запознавање happn, истакнува за The Sun дека комуникацијата е клучот за зајакнување на блискоста: „Сексот е важен дел од секоја врска, но токму отворениот разговор води до подлабока поврзаност и поголемо задоволство“.

Првиот чекор е да разберете каде се наоѓате како двојка во моментов. Едноставните прашања можат да отворат простор за искрен дијалог:

На скала од 1 до 10, колку сте задоволни од вашиот интимен живот?

Дали сте задоволни од фреквенцијата на сексуалните односи?

Што сметате за највозбудливо во вашата врска во моментов?

Овие прашања помагаат да се разјаснат очекувањата и да се спречи натрупување на незадоволство.

Интимноста не започнува во спалната соба. Физичката блискост преку секојдневните гестови е подеднакво важна:

Кој е вашиот омилен несексуален допир?

Дали има нешто мало што го прави, а кое особено ве возбудува?

Што ве прави посакувани?

Што сметате за особено привлечно кај партнерот?

Ваквите прашања ја зајакнуваат емоционалната врска и ги потсетуваат партнерите зошто се заљубиле.

Откако повторно ќе воспоставите блискост, време е да водите отворен разговор за вашите желби:

Што би сакале дополнително да истражите во вашата врска?

Дали има нешто што ве инспирирало или ве заинтригирало?

Што ново би сакале да пробате заедно?

Отворениот, неосудувачки разговор создава безбеден простор каде што двајцата партнери можат да ги изразат своите потреби.

Не мора сè да решавате во еден разговор. Доволно е да започнете со едно или две прашања и постепено да градите подлабока врска. Бидејќи, како што нагласува експертот, подобрувањето на интимниот живот не е еднократна задача – туку заедничко патување кое може да донесе многу поголема блискост, разбирање и страст.

извор:попара.мк

фото:Freepik