Станија се пофали со новата „играчка“ од 100 илјади евра

Старлетата Станија Добројевиќ, веќе некое време живее во Мајами, а често се фали со својот луксузен живот преку социјалните мрежи.

Поранешната членка на „Задруга“ се сликаше во скап автомобил, чија вредност надминува 100.000 евра.

Станија прво беше во теретана, од каде објави жешко селфи со порака:

– Дисциплина. Сè друго е бучава – напиша Станија Добројевиќ, а потоа беше снимена зад воланот на BMW на неделата и се чини деказа неа се’ е наредено како што треба.

Совршена лична дисциплина за луксуз каков си замислила да има, очигледно постигнувајќи го по сопствени методи!

