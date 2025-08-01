Совет за романтика и одличен секс

Дури и најголемите сексуални авантурсити можат да имаат лош ден, и тоа токму поради тоа што послушале лош сексуален совет.

Истражувачи откриле дека постои само еден совет кој треба да се послуша, зашто само тој ќе ве доведе до оргазам.

Се работи за комуникација. Само таа е заслужна за вашиот пат до врвот. Значи, треба да го слушате партнерот.

-Не постојат проверени начини што е добро, а што е лошо во сексот. Единственото добро зависи од вашата комуникација со партнерот. На пример, ако сакате некој да мокри по вас, јас никогаш нема да ви бидам добра половина. Едноставно тоа не е на мојот репертоар, вели д-р Никол Прус.

Нејзината студија потврдува дека жените кои најчесто доживуваат орхазам, вслушност се во врска и зтака се чувстваат послободно да ги изразат желбите и потребите.

Формулата за добар секс е едноставна: интимност + комуникација = оргазам.

