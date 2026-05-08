Сосема поинаква пица: Наместо тесто, основа од компир

Обожавате пица, но сте алергични на глутен. Исфрлете го тестото и користете компири наместо брашно. Еве рецепт за поздрава пица, со помалку калории:
Состојки:
-5 компири
една шака спанаќ, исечкан
1/2 жолта пиперка, исечкана
една шака чери домати, преполовени
3 јајца
1/2 чаша млеко
една шака сирење
Подготовка:
Загрејте ја рерната на 200°C. Варете ги компирите додека не омекнат. Подгответе сад со дијаметар од околу 23 см, потоа ставете ги компирите и изгмечете ги така што ќе го покријат дното. Прелијте малку масло врз компирите и зачинете со сол и црн пипер. Додадете го спанаќот, пиперките и доматите. Измешајте ги јајцата со млеко и прелијте ја смесата врз зеленчукот. Посипете со сирење одозгора и печете 25-30 минути.
извор:popara.mk
фото:Freepik