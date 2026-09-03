Сопругата на Пеѓа Јовановиќ во жешка поза, позираше со тангата длабоко потoната

Сопругата на пејачот Пеѓа Јовановиќ, Ана, позираше во бело бикини и ги запали социјалните мрежи со својот изглед.

Ана Јовановиќ често патува на луксузни дестинации, а сега објави нови фотографии од островот Капри во Италија и ја крена температурата со својот изглед.

Сопругата на пејачот се опуштила на лежалката од која има прекрасен поглед на морето и брегот на еден од најубавите острови, а носеше бело бикини. Додека го покриваше лицето со шапка и очила за сонце, во преден план се гледаше нејзиниот извајан задник, истакнат со белата танга.

Додека го поминуваше летото посетувајќи луксузни плажи низ целиот свет, таа доби тен кој беше совршен контраст со белото бикини што ги носеше.

Да потсетиме, пејачот Пеѓа Јовановиќ неодамна открил каква била неговата борба што довела до помирување со неговата сопруга.

– Не сакам да давам совети, бидејќи секој брак е различен. Но, можам да кажам од сопствено искуство дека вреди да се бориме сè додека има љубов, почит и искрена желба двете страни да се променат. Една личност не може да ја носи целата врска.

фото: printscreen/instagram/anajovanovic1