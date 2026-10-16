Сопругата на Мустафа Сандал во центарот на голема финансиска истрага во Турција- замрзнат и’ е целиот имот

Сопругата на познатиот турски пејач Мустафа Сандал, Мелис Сандал, повторно е во центарот на вниманието откако турските медиуми објавија нови детали за голема финансиска истрага во која е вклучено нејзиното име.

Како што објавија локалните медиуми, Мелис е предмет на мерки за замрзнување на имотот како дел од обемна истрага за наводни финансиски злоупотреби на пазарот на капитал, што привлече големо внимание во Турција во последните денови.

Според порталот „Хаберерк“, како дел од постапката се воведени мерки против имотот на вкупно 141 лице, а меѓу споменатите имиња е и сопругата на популарниот пејач.

Замрзнатиот имот на Мелис Сандал

Турските медиуми објавуваат дека истрагата се однесува на сомнителни финансиски трансакции и неправилности поврзани со инвестициските фондови, а надлежните органи ги испитуваат паричните текови и можните нелегални профити.

Мелис Сандал беше меѓу лицата чиј имот беше цел на замрзнување, бидејќи се појавија нови детали за обемот на случајот.

Според порталот „Хаберлер“, истрагата споменува вкупна сума од 187,65 милијарди турски лири, за која се бара враќање на средствата од лицата и компаниите вклучени во постапката.

Истите извештаи го споменуваат и таткото на Мелис, Џихан Сутшуруп, и ги поврзуваат двајцата со наводни 2,355 милијарди турски лири профит од инвестицискиот фонд ТЕРА.

Под мерки и автомобилот

Како што објави „Турски пост“, судската одлука вклучи и одредени средства што се управуваат на име на Мелис Сандал, вклучувајќи го и автомобилот „Фиат Тополино Спијаџина“ од 2024 година.

Овие обвинувања дополнително го привлекоа вниманието на јавноста, особено поради фактот што Мелис е сопруга на еден од најпознатите турски пејачи, Мустафа Сандал, кој е присутен на регионалната музичка сцена со години.

Сепак, важно е да се нагласи дека ова е тековна истрага и дека мерките за замрзнување на средствата не претставуваат доказ за вина.

Засега нема потврдени информации дека е донесена конечна пресуда против Мелис, ниту дека нејзината одговорност за наводните финансиски неправилности е утврдена од страна на судот.

фото:Instagram printscreen / melis_sutsurup