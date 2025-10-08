Сопругата на Халид Бешлиќ изговорила само една реченица кога дознала дека тој починал

Сејда Бешлиќ, сопругата на пејачот Халид Бешлиќ е скршена од смртта на сопругот.

Имено, Сејда и Халид Бешлиќ имаа еден од најхармоничните бракови на јавната сцена, а поминаа речиси 50 години заедно.

Кога на Сејда ѝ беше соопштена болната вест дека Халид починал, таа наводно само рекла: „Наскоро доаѓам кај тебе, стари мој“.

– Цело Сараево плаче. Па, целиот Балкан. Што да ви кажам, мојот пријател ми се јавува и плаче. Блиски пријатели велат дека сопругата тешко го поднела тоа. И таа е во сериозна здравствена состојба. Тоа е стрес, знаете. Многу се сакале. Тој вели дека наскоро ќе биде со него. Внуците се таму да се грижат за нив и ќе се грижат за неа како што сакал Халид. Тоа е хармонично семејство кое не можам да ви го опишам. Чекам да ми кажат кога е погребот. Не го очекувавме ова – вели менаџерот од Босна и Херцеговина.

Халид Бешлиќ ја посветил својата последна песна на својата сопруга Сејда и е именувана по неа.

– Не ја запознав жената на настап. Во една таверна каде што настапував, на влезот во Сараево… сестрата на жена ми работеше таму, таа беше готвачка и ме запозна со една Сејда. Таа не излегуваше по барови. Кога се запознавме видов дека е тоа, се забавувавме половина година и веднаш потоа се венчавме. Па, работиме толку години и до ден денес. Имаше тешки години во нашата врска, но сè надминавме… кога бевме помлади беше некако нормално – рече Халид Бешлиќ, кој се оствари како сопруг, но и како татко и дедо, на што беше многу горд.

– Не го почувствував моментот кога бев татко. Имам само едно дете. Мојата сопруга имаше проблеми со јајниците и поради тоа не можевме да имаме повеќе деца. Имаше тумор на јајникот, го решивме со операција и тоа беше резултатот. Никогаш ништо не им недостигаше… Постојано патував, работев… не можеш да се занимаваш со музика без постојано да си дома, затоа велам дека не ги почувствував тие моменти на вистинскиот начин, зборуваше своевремено Халид.

фото:Facebook printscreen/ Halid Bešlić