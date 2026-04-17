Сопругата на Булат, Марија, е однесена во болница откако го пријавила за насилство

Сопругата на пејачот Марко Булат, Марија, е испратена на лекарски преглед откако пријавила насилство во полиција.

Како што дознава Телеграф, рано утрово Марија го пријавила пејачот Марко Булат во полициската станица и го обвинила за насилство.

Откако полициската екипа излегла на местото на настанот, таа е испратена на лекарски преглед. Марија моментално е во болница, каде што лекарите ќе утврдат дали и во кој степен има повреди.

Како што дознаваме од тамошните медиуми, полицијата го одвела Булат во полициската станица. По пријавата на Марија, полицијата ќе спроведе информативен разговор со него, со цел да утврди дали имало насилство меѓу сопружниците.

