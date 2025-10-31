Софија Вергара откри што јаде секој ден за да ја одржи витката линија

Прекрасната колумбиска актерка, Софија Вергара, сè уште се смета за една од најубавите жени во светот, а изгледа речиси исто како на почетокот на нејзината кариера. Иако многумина мислат дека зад нејзиниот изглед стојат ригорозни диети и напорни тренинзи, вистината е сосема поинаква.

Софија тврди дека никогаш не била поддржувач на строги диети, туку дека својата фигура ја одржува со едноставно правило: умереност во сè.

„Не премногу храна, не премногу вежбање, не премногу од ништо. Сè е умерено“, вели убавата Колумбијка, која има 53 години.

Софија Вергара секој ден го започнува со истиот појадок што ѝ дава енергија и ја одржува нејзината витка фигура. Наутро јаде овесна каша со грчки јогурт, семе од чиа, ореви и боровинки – комбинација што содржи здрави масти, протеини и влакна.

За ручек избира посни протеини како риба и пилешко, со многу свежа салата. Вечерата е едноставна – цел ориз, варен зеленчук и посно месо. Понекогаш се почастува со слатки, но без да претерува. „Никогаш не сум била на диета, само се трудам да јадам здраво и да не претерувам“, признава Софија.

Иако изгледа беспрекорно, Софија признава една маана – тешко ѝ е да им одолее на десертите. „Сè уште се обидувам да сфатам како да не јадам нешто благо по ручек или пред спиење“, искрено изјави актерката.

Нејзината филозофија е едноставна: ако понекогаш претерува, не се казнува себеси. Ниту, пак, се чувствува виновна, бидејќи знае дека рамнотежата е клучот за долгорочна кондиција и среќа. Нејзиниот фитнес тренер додава: „Лишувањето ве турка до крајни граници. Ако опсесивно се контролирате, порано или подоцна ќе попуштите. Важно е да имате рамнотежа.“

Покрај исхраната, Софија се потпира на умерена физичка активност – сака долги прошетки и пилатес, но не тренира секој ден. „Не сакам премногу да вежбам. Претпочитам да се движам природно – одам, танцувам, си играм со моето куче.“

Благодарение на здравата рутина, менталната рамнотежа и насмевката што никогаш не го спушта нејзиното лице, Софија Вергара изгледа како вистинска холивудска божица дури и во шестата деценија од животот.

