Сочен бакнеж за најсреќен роденден: Џенифер Анистон долго ќе ја памети оваа честитка

Џенифер Анистон го прослави својот 57-ми роденден на 11 февруари, а нејзиното момче, Џим Кертис, се придружи на бројните честитки.

Холивудската актерка Џенифер Анистон наполни 57 години. Популарната Рејчел, како што сите ја паметат по улогата во култната серија „Пријатели“, многумина добија честитки на социјалните мрежи, но нема сомнение која честитка најмногу ѝ се допаѓа.

Бидејќи Џенифер веќе некое време ужива во љубовта со Џим Кертис, двојката веќе објавува моменти заедно, а овој пат Кертис се јави и ѝ го честиташе роденденот на својата избраничка.

Две фотографии на кои ниту едниот ниту другиот не можат да ги сокријат своите насмевки беа доволни за да стане јасно колку се сакаат и колку конечно е среќна Џенифер.

„Среќен роденден, љубов моја“, напиша Кертис со емотикони во облик на срце.

Сите извори блиски до актерката тврдат дека таа е среќна со него од првиот ден и дека ужива во неговото друштво. Како и обично, Џенифер не зборува премногу за својот живот пред медиумите, но доста кажа со нивните заеднички фотографии на Инстаграм.