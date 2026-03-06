Снежана ја покажа својата наследничка, само погледнете како Маја пее (видео) 

Иако не се експонира во јавноста и го гради својот живот во Америка далеку од светот на забавата, Маја Гвозденовиќ, ќерка на Снежана Ѓуришиќ, не го крие својот наследен талент за пеење.

Таа ја воодушеви публиката со својот глас вчера, за време на концертот на нејзината мајка, покажувајќи дека музиката навистина тече низ нејзините вени.

Снежана Ѓуришиќ вчера го одржа својот прв од двата концерти закажани за 24 и 25 март 2026 година во Белград.

Пејачката разговараше со новинарите непосредно пред почетокот на концертот, а потоа се качи на сцената. Нејзиниот партнер Вања Милошевиќ беше цело време со неа, кој ја придружуваше до сцената. Кога Вања седна на своето место, а Снежана го започна концертот, непознат маж излезе на сцената и ѝ подари букет цвеќе!

Во еден момент мајката и ќерката отпеаја песна во дует, а текстот што Маја го изведе, тимот на ESPRESSO го сними и ги воодушеви следбениците на социјалните мрежи.

Snežana Đurišić večeras će održati prvi od dva zakazana koncerta u MTS Dvorani u Beogradu. Osim verne publike, na koncert je došao i deo pevačicine porodice, majka i sestra, kao i njen partner Vanja Milošević, a ubrzo je pristiglo i mnogo kolega i saradnika Snežane Đurišić. Sa cerkom je i zapevala i oduševila publiku!

„Потребно е време и време, за да те заборавам, секој ден…“, текстот ги натера присутните, како и оние што подоцна го гледаа клипот на TikTok, да се воодушеват.

Обожавателите се воодушевени од талентот на Маја, а многумина истакнуваат дека нејзиниот глас носи иста емоција и сила како и гласот на познатата пејачка, потврдувајќи дека наследството на Снежана Ѓуришиќ продолжува да живее низ следната генерација. Восхит за овој дует изразија и обожавателите кои оставија коментари под оваа објава.

Ова е уште еден доказ дека музиката ги поврзува генерациите, а публиката сигурно ќе го памети овој посебен момент од настапот на семејството на сцената.

Дека гените се чудо, Снежана гордо истакна на своите социјални мрежи во 2021 година, кога објави видео на кое пее со својата ќерка Маја, предизвикувајќи и тогаш лавина од коментари.

Foto: printscreen/tiktok/@espreso_rs