Славниот актер не ја победи опаката болест: По повеќе од две години борба почина на 48 годишна возраст

Џејмс Ван Дер Бик, харизматичниот актер кој обележа цела генерација како чувствителниот и несигурен Досон Лири во серијата „Dawson’s Creek“, почина на 48-годишна возраст. Неговото семејство ја потврди тажната вест со емотивна објава на неговиот официјален Инстаграм профил, откривајќи дека актерот ги дочекал своите последни денови со неверојатна храброст.

„Нашиот сакан Џејмс Дејвид Ван Дер Бик почина мирно утрово. Тој ги дочекал своите последни денови со храброст, вера и достоинство. Има многу што сакаме да споделиме за неговите страсти, љубовта кон човештвото и светоста на времето. Тие денови ќе дојдат. Засега, ве молиме за приватност додека тагуваме по загубата на нашиот сакан сопруг, татко, син, брат и пријател“, се вели во соопштението.

Актерот се бореше со рак на дебелото црево повеќе од две години, а неговата битка беше извор на инспирација за многумина.

На Ван Дер Бик му беше дијагностициран рак на дебелото црево во стадиум 3 во август 2023 година, но актерот долго време ја чуваше веста за себе. Тој ја сподели со јавноста дури во ноември 2024 година, пред неговото појавување во добротворната телевизиска емисија, каде што тој и други познати личности се соблекоа за да ја подигнат свеста за важноста на превентивните прегледи.

„Се справувам со оваа дијагноза приватно, се лекувам и се посветувам на моето здравје со поголем фокус од кога било досега“, напиша тој на Инстаграм во тоа време.

фото:Instagram printscreen/ vanderjames