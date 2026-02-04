Сите постари од 40 години треба да престанат да јадат пет видови храна

Како што старееме, начинот на кој телото ја обработува храната се менува, особено по 40-тата година, кога метаболизмот природно се забавува, а хормоналните промени го олеснуваат натрупувањето масно ткиво во пределот на стомакот. Овој тип масно ткиво, познат како висцерална маст, се поврзува со поголем ризик од срцеви заболувања, инсулинска резистенција и воспалителни процеси.

Еден од главните фактори што придонесуваат за ова се високо преработените ужинки и слатки, кои лесно се консумираат во големи количини, а при тоа нудат многу мала вистинска нутритивна вредност. Според нутриционистите, ова се популарните грицки кои сите над 40 години треба да ги избегнуваат или барем значително да ги ограничат.

Чипс од компир

Чипсот е класичен пример за високо преработена храна која може незабележливо да го забави метаболизмот. Најчесто се пржи во нездрави масла и содржи големи количини натриум, што придонесува за воспалителни процеси во организмот. Доктор Зишан Афзал објаснува дека преработените ужинки како чипсот можат да го забават метаболизмот бидејќи се богати со калории, нездрави масти и сол, а таквата комбинација може да поттикне хронично воспаление.

Со текот на времето, ова може да придонесе за натрупување висцерална маст, особено во пределот на стомакот, пишува „SheFinds“.

Бисквити

Иако во мали количини можат да изгледаат безопасно, бисквитите често содржат многу рафиниран шеќер и масти кои брзо се акумулираат. Нутриционистот Џеси Федер предупредува дека бисквитите носат слични ризици како колачите и печивата, бидејќи обично се богати со масти, шеќери и калории. Бидејќи лесно се јадат во поголеми количини, можат значително да нè одведат над дневните калориски потреби, а притоа не создаваат чувство на ситост. Федер истакнува дека високата калориска вредност на ваквите производи со текот на времето може да доведе до несакано натрупување масно ткиво, особено висцерално, доколку се консумираат редовно.

Засладени житарки за појадок

Многу житарки за појадок, особено оние наменети за деца, иако често се рекламираат како здрави, всушност се ултрапреработени и богати со шеќер. Според експертите, ваквите житарки нагло го зголемуваат нивото на шеќер во крвта и нудат многу малку влакна или протеини кои би обезбедиле подолготрајно чувство на ситост.

Нутриционистката Крутика Нанавати наведува дека многу детски житарки се богати со шеќер и сиромашни со нутритивна вредност, а нивната редовна консумација може да доведе до зголемување на телесната тежина и поголем ризик од хронични заболувања.

Мафини

Мафините од пекарници или продавници можат да содржат изненадувачки голем број калории, поради што не се добар избор за редовна ужинка. Диететичарката Лиза Андрус вели дека, иако ги нарекуваме мафини, тие всушност често имаат карактеристики на колачи. Таа истакнува дека традиционалните мафини се богати со калории и масти и дека со текот на времето можат да придонесат за натрупување масно ткиво во пределот на стомакот.

Гранола плочки потопени во чоколадо

Иако често се промовираат како здрава опција, гранола плочките прелиени со чоколадо често не ги исполнуваат тие очекувања. Обично содржат големи количини додадени шеќери и заситени масти, со многу малку вистинска нутритивна вредност.

Андрус предупредува дека ваквите плочки во суштина се чоколадни барчиња под маска и дека повеќето од нив содржат многу шеќер и заситени масти, а малку корисни нутриенти. Доколку станат редовен дел од исхраната, можат да придонесат за натрупување масно ткиво во пределот на стомакот.

Затоа, по 40-тата година, намалувањето на високо преработените грицки и изборот на поцелосна храна (овошје, јаткасти плодови, јогурт …) може значително да помогне во намалување на маснотиите на стомакот и зачувување на доброто здравје.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik