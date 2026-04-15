Синовите на кралот на попот Мајкл Џексон присуствуваа на премиерата на филмот „Michael“ (видео)

Принс и Биги Џексон, синовите на кралот на попот Мајкл Џексон, се појавија по долго време во јавноста. Тие присуствуваа на премиерата на филмот „Michael“ во Берлин заедно со останатите членови на семејството.

На црвениот тепих позираа во одела кои потсетуваат на модниот стил на нивниот славен татко. Биги на раката носеше лента со фотографија од легендарната танцова поза на Мајкл, во која се наведнува под агол од 45 степени.

На премиерата присуствуваа и многу браќа и сестри на Мајкл, вклучувајќи ги Џеки, Џермејн и Марлон. Таму беа и неговите внуци. Меѓутоа, неколку познати членови на семејството – сестрите на Мајкл, Џенет и ЛаТоја, како и неговата ќерка Парис, беа отсутни.

Обожавателите на починатата поп-ѕвезда беа шокирани откако беше откриено дека неговата подеднакво позната сестра Џенет не е главен лик во биографскиот филм што го режираше Антоан Фукуа. Неговата друга сестра ЛаТоја Џексон ја толкува британската актерка Џесика Сула.

Од порано е познато дека Џенет не го поддржува филмот „Michael“. Извори за „Page Six“ рекоа дека пред останатите членови на семејството имала напната расправија со својот брат Џермејн, чиј син Џафар Џексон го глуми Мајкл. Таа ја критикувала речиси секоја сцена.

„Глумата, шминката, начинот на кој актерите зборуваа, па дури и начинот на кој одеа. Џенет беше против сите присутни и одлучи дека овој филм нема да наиде на нејзино одобрување“, наведоа тие.

