Синот на Марија Шерифовиќ е вистински фудбалер – Пејачката го облече како професионалец

Пејачката Марија Шерифовиќ повторно ги насмеа своите следбеници, овој пат со објавување фотографија која донесе насмевка на лицата на многу луѓе.

На фотографијата што ја сподели денес на Инстаграм, Марија го облече својот син Марио во вистински мал фудбалски дрес, со високо подигнати чорапи – исто како што прават професионалците на теренот. Иако има нешто повеќе од една година, малиот Марио веќе изгледа како иден ас.

„Почна“, напиша кратко пејачката во описот на фотографијата, алудирајќи на зголемениот интерес на момчето за фудбал и спорт. Обожавателите ја преплавија објавата со пораки за поддршка и ентузијазам во коментарите.

Патем, Марија се обидува да му даде на својот син сè уште од неговото раѓање – љубов, сигурност, но и забава, а оваа фотографија уште еднаш покажува дека таа совршено ја извршува таа улога.

Да потсетиме, Марија долго време сакаше да стане мајка, а го доби својот син со помош на сурогат мајка, за што зборуваше јавно.

Foto: printscreen/instgaram/serifovic