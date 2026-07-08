Што ќе каже тато? Помладата ќерка на Чола во црна тантела и халтери – позата мами на грев

Лара Чолиќ, помладата ќерка на легендарниотЗдравко Чолиќ, направи вистински бум со својата објава на Инстаграм во црна долна облека од тантела.

Ќерките на легендарниот пејач навистина знаат како да го запалат интернетот!

Овој пат во центарот на вниманието е помладата ќерка на славниот Здравко Чолиќ, Лара, која повторно се најде во фокусот поради својата провокативна објава. Таа на социјалните мрежи ги покажа своите нови фотографии, на кои позира во црна тантела со халтери.

Се сликаше во облека со провидни делови, додека на една од фотографиите ја гледаме и во тоалет.

Коментарите под овие фотографии едноставно немаат крај.

„Девојко, гориш“, „Ау, лудило“, „Имаш она нешто“, се дел од пораките кои Лара ги доби на социјалните мрежи. Да потсетиме, во разговор со македонските медиуми, Чола неодамна изнесе детали за своите ќерки за кои досега не зборувал јавно во јавноста.

– Не сум јас премногу дисциплиниран, но сум кога треба. Јас тоа на своите деца им го зборувам постојано, знаеш… Имам две ќерки кои се разгалени. Нормално… Па и јас би бил разгален да сум на нивно место. Сепак, јас би очекувал некако повеќе од нив, знаеш, ама… – изјави Здравко Чолиќ во „Еден на еден“.

фото:Instagram printscreen/laracolic