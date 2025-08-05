Северина се заглави во преполн лифт, објави видео: „Можеби требаше да повикаме свештеник…“ (видео)

Пејачката Северина Вучковиќ минатиот викенд ја прослави 35-годишнината од матурирањето во средно училиште со своите поранешни соученици. Прославата се одржа на хотелска тераса во Сплит, и иако вечерта започна весело, не беше без незгоди – Северина и дел од екипата се заглавија во хотелскиот лифт.

Пејачката го сподели овој непланиран момент со своите следбеници на Инстаграм, заедно со видео кое покажува како изгледала ситуацијата одвнатре, но исто така проследено со нејзиниот карактеристичен хумор и емоции.

По церемонијалниот дел, се упатуваме кон покривот на хотелот (10-ти кат). Музичарите (кои пијат) не стигнаа на време, па ги испративме сите до лифтот и бевме последни што влеговме во него. Лифтот застана, бидејќи секоја приказна што ја раскажуваме запира кога е на прагот да се случи нормална ситуација. Претходните лифтаџии веќе беа на покривот и раскажуваа за Марковите соби, светлечките топки од големата експлозија, кој со кого отишол на кој час… Имавме среќа, лифтот застана, во првите пет минути си мисливме, ајде, сега ќе тргне…“, напиша Северина.

Во објавата, таа хумористично опиша како е да се поминат десет минути во лифт – од почетниот смеа и надежта дека сè ќе помине брзо, до нервозата и моментите на клаустрофобија. На свој препознатлив начин, таа додаде доза на иронија, потсетувајќи нè дека тие „верувале во соништа што тешко се остваруваат и стареат со нас“.

„Можеби сепак требаше да го повикаме свештеникот… Случаен гостин во хотелот, Германец, нè извлече надвор и отидовме на 10-ти кат, но низ смеа се заборавивме.

Foto: printcrseen/instgaram