Северина објави фотографија од детството, неверојатно е колку нејзиниот син Александар личи на неа

Северина објави фотографија од своето детство, поточно од 1982 година. На фотографијата, таа позираше со пријателка со која се дружи и денес.

Сепак, многумина забележаа колку нејзиниот син Александар личи на неа. Ова не е прв пат нејзините следбеници да ја забележат сличноста помеѓу тинејџерот и неговата позната мајка.

View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina)

„Леле, па вие сте исти“, „Неверојатно е колку личи на тебе“, „Мајка и син, идентични“, „Толку сте слични“, беа коментарите на социјалните мрежи претходно.

Да ве потсетиме, Александар неодамна наполни 14 години. Северина потоа му посвети емотивен пост.

„Четиринаесет години… откако првпат воздивна, и првпат сфатив колку срцето може да сака. Поминав низ бури само за да те гушнам и низ тишини каде што одѕвонуваше само твоето име. И би го направила тоа одново. Кога беше напишана оваа песна, ти не го познаваше светот толку добро како јас… И се надевам дека никогаш нема да го знаеш… Среќен 14-ти роденден, сине мој…“, напиша таа во тоа време.