Северина ќе се сели: Пејачката зеде кредит за да купи куќа во Загреб

Северина неодамна одлучи да се исели од својот пентхаус во загрепската населба Ремете и купи вила во Шестине за 1.725.000 евра.

Сепак, хрватската пејачка немала доволно пари за целосно да го плати овој имот, па затоа бил регистриран на 23 мај 2025 година, а имотниот лист вклучувал хипотекарен кредит од еден милион евра кај Загрепската банка. Неколку дена претходно, на 16 мај, Северина потпишала и хипотекарен кредит за нова куќа. Останатите 725.000 евра ги платила во готово, пишува хрватскиот портал Империјал.

Куќата во Подсљеме, каде што Северина и нејзиното семејство наскоро ќе се преселат, долго време се огласуваше за продажба во огласи за недвижности.

Кога станбениот имот првпат беше огласен, неговата цена беше повеќе од два милиони евра. Бидејќи немаше интерес за имотот по таа цена, таа беше намалена на 1.725.000 евра, за кои беше продаден на пејачката.

Оваа вила е градена со години, а во огласот се истакнуваше дека има и лифт и винска визба, што не е изненадувачки бидејќи првично била дизајнирана за познат хрватски винар и неговото семејство уште во 1999 година.

– Сместена на мирна, споредна улица во Загреб, оваа луксузна вила нуди спектакуларен поглед на Медведница. Просторот за живеење од 640 квадратни метри е поделен на два одделни дела. Првиот е двокатен стан од 310 квадратни метри со пространа дневна соба, тераса, кујна и три спални соби, плус посебен стан со две спални соби од 80 квадратни метри. Вториот дел од зградата содржи пространа гаража за три автомобили, винска визба и таверна со камин. Куќата е опремена со подно греење во бањата, најсовремен систем за греење и климатизација, аларм и видео надзор. Парцелата од 1.700 м2 е опкружена со прекрасно уредени градини. Загреб е жив главен град со богато културно наследство и одлична инфраструктура, а вредностите на недвижностите постојано растат поради континуираниот прилив на инвестиции и туристи – се вели во огласот што ја привлече познатата жителка на Сплит, па затоа решила да го продолжи својот живот тука.

Сепак, ова не е прв пат името на Северина да се споменува и поврзува со хипотеки, бидејќи тамошните медиуми напишаа во 2019 година дека таа не била финансиски способна да ја плаќа месечната рата од кредитот од 2.000 евра и дека е во опасност да го изгуби својот стан во Загреб доколку банката ја активира хипотеката. Потоа таа зела кредит за да сними албум, што неславно помина во јавноста, и не можела да ги врати парите на банката.

– Добро е познато дека Севе не знае како да управува со парите. Троши повеќе отколку што заработува. Во текот на 2018 година, таа имаше многу настапи низ регионот, но не заштеди ништо од заработените пари, па кога дојде време да снима нови песни и видеа, мораше да се задолжи. Пред осум месеци, таа зеде кредит од 100.000 евра од банка во Загреб, а како залог го заложи својот стан. Првите пет месеци сè беше во ред, можеше да ги плаќа ратите, но последните три месеци не плаќаше. Претпоставувам дека немаше никакви настапи, па не можеше да заработи толку пари, бидејќи има друг кредит, станбен кредит. Не знам точно колку е нејзината рата, но се вели дека е дури 7.000 евра. Всушност, банката каде што го зеде готовинскиот кредит ѝ испрати писмо во кое се вели дека ќе ја активираат хипотеката ако не плати сè што им должи во рок од 15 дена. Мислам дека проблемите на Северина започнаа веднаш по завршувањето на соработката со Томица Петровиќ. Тој беше против земање нов кредит бидејќи знаеше каде ќе води тоа. Каматната стапка на позајмените пари е 15 проценти, што воопшто не е поволно. Северина дури сакаше да земе кредит преку неговата компанија, но Томица не сакаше да чуе за тоа. Којзнае, можеби тоа е причината зошто се скараа – изјавил тогаш извор близок до Северина.

фото: printscreen/instаgram