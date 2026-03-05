Селин Дион најавува враќање на сцената со концерти во Париз: По долгата пауза Ајфеловата кула свети во нејзина чест

Селин Дион ги воодушеви обожавателите ширум светот најавувајќи го големото враќање на сцената.

На нејзиниот 58-ми роденден, таа откри дека планира серија од десет концерти во Париз оваа есен, што воедно ќе бидат и нејзини први големи настапи по долгата пауза поради здравствени проблеми.

Концертите се планирани да се одржат во текот на септември и октомври, а интересот на публиката е веќе голем, со оглед на тоа дека ова е нејзиното долгоочекувано враќање.

„Оваа година ќе го добијам најубавиот подарок во мојот живот. Ќе имам можност повторно да дојдам и да ве видам и да пеам за вас во Париз, почнувајќи од оваа есен, во септември“, рече Дион, според Франс 24.

Продажбата на билети ќе биде организирана во две фази — претпродажбата започнува на 7 април, додека билетите за пошироката јавност ќе бидат достапни од 10 април.

По овој повод, Ајфеловата кула беше осветлена во специјални бои во недела навечер, а на неа се појавија зборовите: „Селин Дион“, „Париз“, „Подготвена сум“. Исто така, познатата песна „My Heart Will Go On“ беше емитувана на Шампионатот Марс, додека улиците на Париз беа преплавени со билборди кои алудираа на нејзините најголеми хитови како што се „Pour que tu m’aimes encore“, „My Heart Will Go On“ и „The Power of Love“.

Нејзината кариера беше ненадејно прекината во 2022 година кога ѝ беше дијагностицирано ретко нарушување познато како Синдром на вкочанета личност, кое предизвикува сериозни мускулни грчеви и го отежнува, па дури и го оневозможува пеењето. Како резултат на тоа, таа беше принудена да ја откаже планираната светска турнеја „Courage World Tour“.

Таа за прв пат се појави на сцената за време на церемонијата на отворањето на Летните олимписки игри во 2024 година, кога отпеа емотивна верзија на „Hymne à l’amour“, што дополнително ги разгоре шпекулациите дека можеби ќе се врати на концерти со големи имиња – што сега е потврдено.