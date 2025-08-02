Секс во жешките денови! Стопете се од страст, а не од топлина

Водењето љубов во топлите денови не мора да биде макотрпна работа ако следите неколку практични совети.

Еве како да се стопите од страста, а не од топлината:

Клима уредот е вашиот најдобар пријател

Не штедете на струја и, доколку имате желба за секс, оставете ја климата да работи во текот на ноќта.

Ќе бидете поопуштени и се ќе ви биде попријатно.

Помага и вентилатор

Ако немате клима и не можете да набавите, користете го благиот ветер на вентилаторот.

Ако дури и инвестирате во тавански вентилатор, работите можат да станат „жешки“ колку што сакате без да се потите.

Спуштените ролетни создаваат романтична атмосфера

Со сенката која во просторот ја создаваат затворените ролетни, ќе добиете секси и романтична атмосфера.

Слабото осветлување преку ролетните ќе ја зголеми возбудата и ќе ја поттикне вашата желба .

Користете коцки мраз

Коцките мраз не се само за вашите омилени коктели. Можете да ги користите и за секс игри.

Отворете го фрижидерот

Машината за перење не е единствениот уред кој може да ви помогне во оргазмот.

Друг начин да се разладите, ако сакате да ги разгорите страстите, е да се префрлите во кујната и широко да го отворите фрижидерот.

Забавете

Обидете се со побавен и посензуален секс. Премногу е жешко да пробате акробации и предизвикувачки пози.

Пробајте секс под туш или под вода

Посебно треба да бидете внимателни после туширање, но задоволството може да биде и поголемо.

Ист е случајот и со сексот во базен или на море.

Извор: Попара

Фото: FreePik