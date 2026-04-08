„Секој ден очекувам да ми се јавиш“: Синот на Халид Бешлиќ ги расплака луѓето

Легендарниот пејач Халид Бешлиќ почина пред шест месеци. Неговиот син Дино Бешлиќ објави трогателна објава на социјалните мрежи.

Имено, синот на Халид сподели фотографија од својот татко со зборови што ги расплакаа сите.

– Тато, денес се навршуваат шест месеци откако се пресели во друг свет, и се надевам на подобар од овој. Знај дека многу ни недостигаш. Секој ден ти недостигаме сè повеќе. Многу ни недостигаш, богами. Знаеш, секој ден очекувам да ми се јавиш и само да ме прашаш за „Џеси“. Те сакам, твојот Дино – напиша Дино.

Пејачот Халид Бешлиќ живеел во населбата „Циглана“ во Сараево, каде што сите го пречекувале и го познавале. Непотребно е повторно да се нагласи колку бил почитуван како пејач, а покрај хуманитарните дела што редовно ги извршувал, имало безброј луѓе врз чии животи влијаел на најдобар можен начин.

Foto: Print screen/Facebook/Instagram/beslicdinopravi