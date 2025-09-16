Се соблече поранешната на Дарко Лазиќ: Марина, ги покажа стомачните мускули

По бракот со Ана Севиќ, фолк пејачот Дарко Лазиќ се сврши со Марина Гагиќ, со која го доби синот Алексеј. Иако сите очекуваа свадба, Дарко и Марина се разведоа, а нивната врска беше предмет на многу шпекулации. Сега за животот на Марина дознаваме преку социјалните мрежи, каде што е многу активна, а овој пат сподели и видео од базенот. Таа покажа како ги поминува последните летни денови, но се пофали и со својата витка фигура.

Марина позираше во бикини со животински принт, а покрај тоа што градите ѝ беа во преден план, таа го покажа и својот рамен стомак со стомачни мускули по породувањето.

Да потсетиме дека Марина имала само 19 години кога започнала врска со Дарко Лазиќ. Дарко денес се дружи со својата поранешна сопруга Ана Севиќ, додека Марина нагласува дека нема потреба да биде премногу блиска со својот поранешен.

– Нека нашата врска остане точно каква што е сега. Засега сме во нормална и добра врска и ќе остане таква сè додека двете страни се за таа опција. Само треба да ја одржиме оваа врска. Да не претерувам, не сум за таа опција, туку комуникацијата да биде коректна заради детето. Ништо повеќе од тоа. Сега тој редовно го гледа детето и сè е сосема нормално – рекла таа тогаш и додала:

– Не бев ни поканета, тоа е нормално, не би ни отишла, мора да се знаат некои граници. Тоа е работа на Ана и не сакам да се мешам, во секој случај им посакувам на сите се најдобро и нема да коментирам ништо лошо.

Foto: Instagram/gagicmaeva