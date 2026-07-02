Се соблече Луна – Јутјуберката ги воодушеви мажите во розово бикини

Јутјуберката Луна Ѓогани, како и повеќето, ги поминува овие високи температури далеку од градот. Иако многумина пронајдоа спас на море, a Луна и Марко се упатија кон Космај со своите деца, каде што се сончаат и уживаат.

Таа сподели неколку фотографии на кои ужива покрај базенот, а нејзиното жешко тело е во преден план.

Водителката позираше во розово бикини кое ги истакна нејзините облини и не остави многу простор за имагинација.

Јутјуберката ги покажа своите долги нозе и витко тело по два породувања и целосно го воодушеви посилниот пол.

Ќерката на Анабела Атијас и Гаги Ѓогани помина сончев ден со својот сопруг Марко, нивните две деца и нејзиниот брат Адријан Ѓогани, кој ги чуваше најмалите.

За потсетување, Миљковиќ неодамна откри на својот Јутјуб канал дека неговата цел е да го зачува домот на своите предци и да го обнови местото каде што живееле генерации од неговото семејство.

foto: printscreen/instagram/luna_djogani