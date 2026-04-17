Се будите во исто време среде ноќ? Не треба да го игнорирате овој сигнал

Ноќното будење е искуство кое влијае на многу луѓе, без оглед на возраста или начинот на живот. Иако често се смета за безопасно, честите прекини на спиењето можат да имаат значително влијание врз физичкото здравје, менталната состојба и секојдневното функционирање.

Причините за будење ноќе се различни – од стрес и анксиозност, до лоши навики за спиење, па сè до здравствени проблеми. Разбирањето на причините и последиците од овој феномен е првиот чекор кон наоѓање ефикасни решенија и враќање на квалитетен сон.

Будењето во различни периоди во текот на ноќта е доста честа појава, често предизвикано од бучава или потреба од користење тоалет. Меѓутоа, ако се случува редовно, може да биде индикација за нешто посериозно.

Доктор Амир Кан ја открива причината зошто се будите во исто време секоја вечер. Во една епизода од неговиот подкаст „Не е потребно за закажување“, докторот објасни дека постојаното будење може да биде резултат на високи нивоа на кортизол, хормон што се ослободува кога вашето тело е под стрес.

„Кортизолот има она што го нарекуваме дневна варијација, што значи дека се менува во текот на денот, каде што е повисок наутро и во текот на денот, а потоа почнува да опаѓа навечер. Но, ако сте постојано под стрес, не го добивате тој пад на кортизолот што ви е потребен за да заспиете. Па така станува навистина, навистина тешко да заспиете“, рече тој.

Тој изјави дека ова може да доведе до будење во три или четири часот наутро секоја вечер.

„Нивото на кортизол почнува да се зголемува околу три или четири часот наутро, а потоа почнува да ве буди во зори. Ако имате основен кортизол кој е веќе висок и почнува природно да се зголемува во три или четири часот наутро, ќе станете во три или четири часот наутро затоа што тоа веќе не е природно зголемување. Веќе сте започнале на многу повисоко ниво. Тоа будење во три часот наутро е толку вообичаено, нели? Тоа е толку вообичаено“, изјави тој.

