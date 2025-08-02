Сања Кужет откри како успеала да симне 18 килограми кои ги доби во бременоста

Сања Кужет, популарната водителка на натпреварот „Ѕвезде Гранда“, моментално ужива во летниот одмор со своето семејство.

Сања роди три деца, нејзиниот прв син од бракот со Зоран Пајпер, додека сега е во хармоничен брак со Немања Живојиновиќ, со кого има два сина.

Водителката, која има 42 години, изгледа барем двојно помлада, поради што воодушеви со сликите од нејзиниот одмор, на кои е без трага од шминка.

На една од фотографиите, таа го носи својот најмлад син, кој има нешто повеќе од една година, а потоа се шета со своите двајца наследници.

– Целиот мој свет и мојот исчезнат Андрија – рекла таа, додавајќи дека најстариот наследник во моментов не е со неа.

Се здебелила 18 кг за време на бременоста.

– Бев најдебела за време на бременоста, се здебелив 18 килограми. Сепак, по шест месеци се вратив на мојата линија. Јас сум висока жена и полесно ни е. И кога се здебелуваме, тоа некако се ширеше убаво и не беше толку забележливо – рече Сања во една прилика и откри како успеала да се ослободи од вишокот:

– Го елиминирав лебот од мојата исхрана. Генерално, не јадам јаглехидрати, бидејќи тие само нè отекуваат. Првото нешто од кое се откажав беше тоа прекрасно, топло тесто кое толку многу го сакав. Верувајте ми, без јаглехидрати полесно ќе го поминете работниот ден, бидејќи тие влијаат на нашиот сон. Кога ќе се ослободите од сè што ви го нарушува здравјето, ќе видите дека тоа ќе има позитивен ефект врз вашиот изглед, порачува Сања.

фото:Instagram printscreen/sanja_kuzet